"Et alors ?" : Vaimalama Chaves revendique ses "rondeurs" et tacle avec humour ses détracteurs

"Oui c'est vrai, j'ai pris un peu de poids depuis mon élection", reconnaît-elle alors que les attaques d'anonymes se multiplient en ligne. "Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je suis invitée tous les jours, midi et soir, à des tables merveilleuses ! Je savoure ma chance... et les plats délicieux qu'on me sert", explique-t-elle à l'hebdomadaire. "Oui, j'ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux", insiste Miss France.