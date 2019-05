Et si Meghan Markle accouchait dans l'hôpital qui a sauvé la vie d'un précédent royal baby ?

La comtesse et sa fille auraient pu succomber à cet accouchement à risque sans la présence d'équipes médicales de haut vol. De retour sur place 11 ans plus tard, Sophie avait remercié le personnel de la maternité. "Le service que vous offrez est d'une importance capitale et peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, je peux en attester", avait-elle déclaré, citée par le Daily Mirror. Un épisode au dénouement heureux qui vient rappeler que Meghan sera entre de bonnes mains si elle finit par accoucher à l'hôpital.