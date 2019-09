Fraude à l'université : Felicity Huffman, l'ex-actrice de "Desperate Housewives", condamnée à 14 jours de prison

JUSTICE - Accusée d'avoir versé des pots de vin pour falsifier les tests d'entrée à l'université de sa fille aînée, Felicity Huffman a été condamnée à 14 jours de prison. L'ex-star de la série télévisée "Desperate Housewives" avait plaidé coupable en avril dans le cadre de cette vaste affaire de corruption qui a scandalisé l'Amérique.

Le procureur fédéral de Boston avait demandé à la juge Indira Talwani une peine d'un mois de prison, faisant notamment valoir que de riches parents ne pouvaient pas impunément corrompre le système d'admissions. Les avocats de Felicity Huffman avaient eux plaidé contre la prison, proposant un an de liberté conditionnelle, des travaux d'intérêt général et une amende de 20.000 dollars. La juge Indira Talwani a tranché pour une brève incarcération, ce qui permettra selon elle à l'actrice de "reconstruire sa vie". "Après cela, vous aurez acquitté votre dette", a déclaré la juge, selon des journalistes présents dans la salle. "Sans cette sentence, les gens vous demanderaient à l'avenir comment vous vous en êtes tiré à si bon compte".

Felicity Huffman va passer par la case prison. L'actrice américaine de 56 ans, mondialement connue pour son rôle de Lynette Scavo dans la série télévisée "Desperate Houseviwes", a été condamnée vendredi 13 septembre à deux semaines de prison pour avoir payé 15.000 dollars (environ 13.500 euros) afin de falsifier les tests d'entrée dans une prestigieuse université de sa fille aînée, dans le cadre d'un vaste scandale de corruption. En addition de cette peine, elle devra payer 30.000 dollars d'amende (27.000 euros) et effectuer 250 heures de travail d'intérêt général (TIG). Pour ces faits, l'actrice mariée à William H. Macy encourait une peine de vingt ans de prison et 250.000 dollars d'amende, malgré des excuses faites en publique.

"J'accepte la décision du tribunal aujourd'hui sans réserve. J'ai toujours été disposée à accepter la peine infligée par le juge Talwani. J'ai enfreint la loi. Je l'ai admis et j'ai plaidé coupable pour ce crime. Aucune excuse ni aucune justification pour mes actes", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Je voudrais m'excuser encore une fois auprès de ma fille, de mon mari, de ma famille et de la communauté éducative pour mes actions. Et je tiens tout particulièrement à m'excuser auprès des étudiants qui travaillent dur chaque jour pour entrer à l'université et de leurs parents qui font d'énormes sacrifices pour les soutenir."