Etats-Unis : la femme de l'acteur Ron Ely, célèbre "Tarzan" des années 60, tuée par leur fils

DRAME - L'acteur américain Ron Ely, connu notamment pour avoir interprété Tarzan dans les années 60, est confronté à une tragédie familiale. Son épouse a été poignardée à mort par leur fils dans leur maison californienne.

"Localisé à l'extérieur" de la luxueuse villa, Cameron Ely "représentait un danger et en réponse, les quatre agents ont tiré sur (lui) avec leurs armes de service, le blessant mortellement", a précisé le bureau du shérif local. Son père, âgé de 81 ans, a de son côté été transporté à l'hôpital par précaution, selon la police, avant d’en sortir rapidement.

Connu dans les années 60 pour son physique d’athlète (il mesure 1m93) et son interprétation remarquée dans la série "Tarzan", diffusée sur la chaîne NBC, Ron Ely est aussi apparu dans de multiples séries, dont "Wonder Woman" et "La Croisière s’amuse", ainsi que dans une dizaine de films. L'acteur texan avait épousé en 1984 l’ancienne Miss Floride Valerie Lundeen Ely. Le couple de stars a eu trois enfants, Kirsten, Kaitland et Cameron.