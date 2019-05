Eurovision : Bilal Hassani termine finalement 16e après avoir perdu deux places

Pour Bilal Hassani, cela revient à passer de la 14e place à la 16ème place, avec 105 points à égalité avec la Slovénie. Chypre et Malte passent devant le France. "On prend note de cette évolution du classement, cela ne change en rien la qualité du show qui nous avons produit et de la prestation de Bilal Hassani", a commenté auprès du Parisien Antoine Boilley, secrétaire général des antennes de France Télévisions.