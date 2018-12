Evasion fiscale : la chanteuse Shakira dans le viseur de la justice espagnole

Jusqu’ici, les avocats de Shakira affirment que leur cliente ne vivait pas de manière régulière en Espagne à l’époque des faits. Et qu’elle avait acheté une maison aux Bahamas de nombreuses années auparavant avec son ancien compagnon, Antonio de la Rua. Le hic, c’est que la chanteuse partage depuis l’été 2010 la vie du footballeur international espagnol Gérard Piqué, avec lequel elle a eu deux enfants, en 2013 et en 2015.





Et la justice a fait son calcul. Shakira aurait ainsi résidé en Espagne durant 243 jours en 2012, 212 jours en 2013 et 244 en 2014. Or toute personne résidant plus de la moitié de l’année en Espagne est tenue d’y payer ses impôts. Sur la même période, en revanche, elle n’a pas posé une seule fois les pieds aux Bahamas, partageant le reste de son temps entre ses tournées internationales et le tournage de la version américaine de "The Voice". Ce n'est qu'en 2015 qu'elle a décidé de déclarer sa résidence fiscale en Espagne.