Ex-star de Disney, Bella Thorne refuse de céder au chantage d'un hacker et publie des photos d'elle nue

"'Maintenant tu n'as plus rien à prendre de moi'", a poursuivi la jeune femme, s'adressant au hacker. "'Je dormirai mieux ce soir en sachant que j’ai récupéré mon pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ma vie, tu ne le pourras jamais'". "Voici les photos avec lesquelles il essayait de me menacer, en d’autres termes : voici mes seins. 'Donc maintenant va te faire foutre, toi et les dernières 24h que j’ai passé à pleurer plutôt qu’à célébrer la sortie de mon livre pendant que je faisais ma promo. Et au fait, le FBI sera bientôt chez toi, alors fais. Bien. Attention. À. Ton. P..... De. Cul'."