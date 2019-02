Exaspérée, Lady Gaga met fin aux rumeurs qui la disent en couple avec Bradley Cooper

"Du point de vue de la performance, c’était important pour tous les deux qu'on soit connectés tout du long", insiste-t-elle. Le final de la chanson, interprété visage contre visage face à un seul micro, ne pouvait, il est vrai, pas être plus fusionnel. Puis Lady Gaga rappelle qu'elle a "eu [ses] bras autour de Tony Bennett pendant trois ans", sur le projet "Cheek to Cheek" qu'elle a partagé avec le crooner de 92 ans. Et aucune rumeur n'a jamais surgi sur ce tendre duo...





"Non, non", crie-t-elle quand Jimmy Kimmel lui demande avec humour si elle et le jazzman étaient amoureux. "Quand vous chantez une chanson d’amour, c’est ce que vous voulez que les gens ressentent", souligne-t-elle une nouvelle fois. Et de conclure en s'amusant : "On est des artistes, on a fait un très bon boulot, on vous a eus !"