EXCLU LCI - Patrick Bruel blessé pendant les Enfoirés : "Je me suis fait très peur"

Faux, nous assure le principal intéressé. Contacté par LCI.fr, Patrick Bruel assure qu'il sera bien présent sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris dès ce vendredi soir et pour les quatre autres concerts que la troupe donnera jusqu'à lundi. "Je me suis fait très peur", nous raconte-t-il.

Dire que pendant des années j’ai joué au foot et fait du ski et qu'il ne m’est rien arrivé. Et je me bousille le genou en chantant !

"Il y a deux jours en répétitions, j'étais en train de chanter. Une zone à l'arrière de la scène n'était pas protégée et était plongée dans le noir. Je suis parti en arrière et j'ai chuté de deux mètres sans pouvoir me retenir", poursuit-il, précisant que "tout le monde a eu très peur".

Le chanteur de 60 ans, toujours sportif, a été sérieusement touché à un genou et souffre d'une rupture des ligaments croisés. "Dire que pendant des dizaines d'années j’ai joué au foot et fait du ski et qu'il ne m’est rien arrivé. Et je me bousille le genou en chantant !", s'amuse-t-il. Et de conclure en riant : "Enfoiré un jour, enfoiré toujours !"