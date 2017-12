Maëva Coucke : sa première semaine dans la peau de Miss France 2018

Ce n'est que mercredi que Maëva Coucke a retrouvé ses proches, en même temps qu'elle retrouvait Boulogne-sur-Mer. La jeune femme, accompagnée de Sylvie Tellier, a été fêtée comme une reine, défilant même dans une calèche dans les rues de la ville fortifiée. "Miss France valorise l'image de la femme", n'a-t-elle eu de cesse de répéter en interviews et lors de sa rencontre avec Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. "Nous avons échangé sur le travail des associations, la culture du viol et sur la manière de sensibiliser l'opinion publique aux violences sexistes et sexuelles", a écrit cette dernière sur Twitter à l'issue de leur entretien qui ne sera sans doute pas le dernier.