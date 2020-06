EXCLU VIDEO "50' Inside" : les coulisses de "Coup de foudre à l'île Maurice" avec Hélène de Fougerolles

Dans cette fiction, elle joue le rôle de Doria, une séduisante quadra pour qui rien ne va plus. Au bout du rouleau après que son mari l'a trompée et que sa fille a quitté la maison, elle décide de partir se ressourcer à l'île Maurice où vit sa mère, incarnée par Arielle Dombasle. C'est dans ce lieu paradisiaque qu'elle fait la connaissance de Théo (Loyan Pons de Vier, dont c'est le premier rôle), un jeune homme charmant mais qui a 20 ans de moins qu'elle...

Un rôle en forme de défi pour Helene de Fougerolles qui, à 45 ans ne cache pas ses inquiétudes sur le temps qui passe. "Une histoire d'amour avec un gamin de 25 ans, c'est spécial pour moi de jouer ça. Quand on a plus de 40 ans et qu'on nous propose de jouer une fille qui mise sur la séduction, c'est assez particulier", explique la comédienne. "Ça met dans un état de fébrilité, on se demande si ça va fonctionner ! Moi je me donne encore deux ou trois ans pour jouer là-dessus, mais après on ne peut pas le faire éternellement", concède-t-elle.

