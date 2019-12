EXCLU VIDÉO - De Marseille à la Lorraine, on a suivi la folle première semaine de Clémence Botino, Miss France 2020

Une équipe de "Sept à Huit" l'a suivie au plus près pendant cette semaine charnière qui a vu la jeune Guadeloupéenne de 22 ans passer de l'anonymat le plus complet à la célébrité soudaine. Un bouleversement qui n'est pas sans inquiéter sa mère Katia, qui s'est longtemps opposée à ce que la jeune femme se présente à cette élection.

Devenir Miss France, c'est un rêve qui se réalise, mais aussi un sacré chambardement dans la vie d'une étudiante. La vie de palace, les chauffeurs, les belles robes, les interviews, les séances photos et un premier marché de Noël et Moselle... C'est ce choc et ce changement de vie que connaissent depuis huit jours Clémence Botino et sa famille.

Rassurés par Sylvie Tellier et l'organisation Miss France, les parents de Clémence Botino et son frère cadet Lucas l'ont suivie jusqu'à Paris où Miss France 2020 a débuté sa nouvelle vie à un rythme effréné. Au programme : entretiens avec les journalistes, passage sur le plateau du 13H de Jean-Pierre Pernaut et essayage de sa nouvelle garde-robe pour les événements à venir. En un an, la reine de beauté enchaînera plus de 300 prestations à la rencontre des Français.