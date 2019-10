Exhumation de Johnny Hallyday : Laura Smet bloque les démarches lancées par Laeticia

BATAILLE – Laura Smet a obtenu la suspension de l'exhumation du corps de son père, que Laeticia Hallyday souhaite déplacer dans un caveau familial, révèle Le Figaro. Une victoire pour la fille de Johnny Hallyday.

Elle a obtenu gain de cause. Laura Smet vient de faire suspendre l'exhumation du corps de Johnny Hallyday, prévu par sa veuve Laeticia Hallyday. D'après les informations du Figaro, la fille de Johnny Hallyday a mis le holà au projet de sa belle-mère, qui souhaitait déplacer le corps du rockeur dans un nouveau caveau familial à Saint Barthélémy. Bruno Magras, président du conseil Territorial de l’île de Saint-Barthélemy, a suspendu l'opération "aussi longtemps que les héritiers, Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet n’auront trouvé un accord unanime", précise le quotidien, qui rappelle que cette exhumation a suscité un tollé chez de nombreux habitants de l'île.

Si Laeticia Hallyday affirmait que la construction d'un caveau familial était un souhait de Johnny, elle assurait également avoir prévenu ses beaux-enfants de ce projet il y a deux ans. Faux, avait rétorqué Laura Smet en criant sa colère le 19 septembre dernier sur son compte Instagram. "Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse. Quand sera respecté notre lien filial ! Des promesses faites face caméra mais dans la réalité rien. Son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père !", écrivait la jeune femme de 35 ans.