Explosions à Beyrouth : The Weeknd fait un don de 300.000 dollars

Il a fait de la discrétion l'une de ses qualités premières. Alors ce n'est pas lui mais son manager qui a fait état de sa générosité. Wassim Slaiby a révélé que The Weeknd avait fait un don de 300.000 dollars à la campagne Global Aid for Lebanon. Lancée par l'association Global Citizen, elle vise à récolter de l'argent pour venir en aide à la population de Beyrouth qui se retrouve sans ressources et dans une ville à reconstruire après la violente double explosion du 4 août dernier.

"Je suis si honoré et humble de travailler avec des artistes qui se soucient profondément du monde et actuellement de nos frères et sœurs au Liban, qui souffrent et ont besoin de notre aide collective", a écrit sur Instagram le PDG du label XO, lui-même originaire du Liban, remerciant "son frère The Weeknd". En pleine pandémie du coronavirus, le chanteur canadien avait déjà récolté un million de dollars pour le fonds Musicares en vendant des masques et avait doublé ce montant de sa propre poche.