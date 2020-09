Meghan et Harry s’allient à Netflix pour "créer du contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir"

"Nos vies, en tant qu’individus indépendants et en tant que couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l’esprit humain, du courage, de la résilience et du besoin de connexions", expliquent Meghan et Harry, ajoutant que "leur objectif sera de créer du contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir". "Créer des programmes familiaux inspirants est très important pour nous", insistent les parents du petit Archie, désireux de raconter des histoires "à travers un angle honnête auquel on puisse s’identifier". Un énième tacle à une certaine presse qu'ils détestent tant ? Sans doute.

Du côté de Netflix, on se félicite évidemment d’avoir réussi à attirer dans ses filets l’un des couples le plus médiatisé de ces dernières années. On refuse, en revanche, de communiquer le montant du contrat passé avec les ex-altesses royales, qu’on image fort juteux au vu des précédents. Shonda Rhimes, productrice star de Grey’s Anatomy, et Ryan Murphy, créateur de génie de Glee et American Horror Story, ont chacun empoché 150 millions et 300 millions de dollars pour une association de cinq ans avec le géant du streaming. Barack et Michelle Obama, eux aussi sous contrat avec Netflix, ont préféré garder le montant de leur chèque secret. Le parallèle entre l’ancien couple présidentiel et les Sussex ne s’arrête pas là puisque ces derniers ont aussi rejoint la très sélect’ Walker Agency pour représenter leurs intérêts.