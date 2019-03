Fanny, la fille de Michel Leeb, atteinte d'un cancer du sein : "Sa vitesse de prolifération est très rapide"

Le grand public a fait sa connaissance dans "The Voice" en 2013. Fanny Leeb, la fille de Michel Leeb, souffre depuis décembre dernier d'un cancer très agressif du sein. "Sa vitesse de prolifération est très rapide", a-t-elle expliqué au magazine suisse L'illustré. Âgée de 33 ans, la jeune femme a découvert qu'elle était malade en décembre dernier après s'être accidentellement renversé un gobelet d’eau bouillante sur la poitrine. "Le liquide bouillant a giclé et m’a brûlée à la hauteur de la poitrine. Les jours suivants, j’y ai fait un peu plus attention. Et c’est en touchant cette zone que j’ai découvert une petite boule."





Elle décide de consulter rapidement un médecin et prend "un coup sur la tête" quand on lui annonce la mauvaise nouvelle. "Il m’a fallu un temps d’acceptation de trois ou quatre jours", admet Fanny Leeb, qui appelle à la vigilance. "J’ai envie de dire : 'Les filles, palpez vos seins.' Sans cela, à la vitesse à laquelle peut progresser un cancer, il est parfois trop tard lorsqu’on le détecte". Sous chimiothérapie, la jeune femme garde le moral et reste positive dans cette épreuve. "Il y aura de toute façon une chirurgie dans mon cas. Pour ce qui est de l’ablation préventive, cela vous épargne un stress. Il est difficile de se séparer d’une partie de soi, surtout chez une femme. En même temps, la chirurgie reconstructrice a fait d’immenses progrès", constate-t-elle.