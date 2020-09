En rémission de son cancer, Fanny Leeb livre un message plein d'espoir

"Sa vitesse de prolifération est très rapide (…) Il m’a fallu un temps d’acceptation de trois ou quatre jours (…) Pour des parents, ce n’est pas logique qu’un enfant soit malade, avec les risques que cela comporte de partir avant eux, ça les affecte. Comme je rassurais tout le monde, ils ont abordé les choses comme moi avec une certaine légèreté et le sourire. Je veux sortir de là. Je me bats, je rigole. Personne ne pensait que je prendrais les choses ainsi", expliquait à l'époque avec beaucoup de franchise la jeune femme au magazine suisse L’Illustré.

C'est une bonne nouvelle. Atteinte d'un cancer du sein très agressif à 32 ans, Fanny Leeb va très bien aujourd'hui. Il y a plus d'un an, la fille de Michel Leeb apprenait qu'elle était touchée par la maladie. La jeune chanteuse découverte en 2013 dans "The Voice", décide alors de se battre avec le sourire et de ne pas cacher sa maladie au public.

Bien décidée à aller de l'avant, elle avait même publié son compte Instagram un tuto baptisé "fuckcancer" dans lequel elle donnait de précieux conseils pour se faire belle quand on est sous chimio et qu'on a perdu ses cheveux. Alors qu'elle est aujourd'hui en rémission, Fanny Leeb qui avait eu le courage de participer à l'émission "Stars à nu" sur TF1 a tenu à livrer un message d'espoir à tous ceux qui se battent contre la maladie. "'La lutte pour se relever et se remettre des revers de la vie amène souvent à développer des forces et des capacités dont on ignorait l’existence'. Al Siebert. À méditer…", a posté la jeune femme sur son compte Instagram en légende d'une photo où elle pose en body noir.