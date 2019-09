"Fatiguée d'avoir honte" de son corps, Demi Lovato publie une photo non retouchée d'elle en maillot de bain MIGUEL RIOPA / AFP

HALTE AUX DIKTATS DE LA BEAUTÉ - La chanteuse américaine Demi Lovato a dévoilé sur son compte Instagram une photo sur laquelle elle exhibe fièrement sa cellulite.

Elle ne veut plus faire semblant. Demi Lovato a publié sur son compte Instagram une photo où elle pose en maillot de bain. Jusqu'ici, rien de bien original. Sauf que, contrairement à la (grande) majorité des stars, elle a décidé de ne pas retoucher le cliché. "Ceci est ma plus grande peur. Une photo de moi en bikini non retouchée. Et devinez quoi, il y a de la CELLULITE !!!! Je suis littéralement trop fatigué d'avoir honte de mon corps et de le modifier (oui, les autres photos du bikini ont été modifiées - je déteste avoir fait cela, mais c'est la vérité), de sorte que les autres pensent que je représente LEUR idée de ce qui est beau, mais ce n'est tout simplement pas moi", a expliqué la jeune femme de 27 ans, qui compte près de 74 millions d'abonnés. En mai dernier, Demi Lovato avait en effet publié deux clichés d'elle en maillot de bain pris à Bora Bora, en Polynésie française, où elle avait gommé tous les défauts. Mais tout cela est de l'histoire ancienne. Désormais, elle veut se montrer telle qu'elle est réellement. "Je veux que ce nouveau chapitre de ma vie parle de l'authenticité de ce que je suis plutôt que d'essayer de respecter les normes de quelqu'un d'autre. C’est donc moi, sans honte, sans peur et fière d’avoir un corps qui a tant lutté et qui continuera de me surprendre quand j’espère donner naissance un jour".

En tout cas, me voici, CRUE et VRAIE ! Et je m'aime. Et vous devriez vous aimer aussi ! - Demi Lovato

Après s'être battues de nombreuses années contre ses démons (alcool, drogue, boulimie, bipolarité), la jeune femme désormais en phase de reconstruction a décidé de profiter de la vie. "C'est vraiment un sentiment génial d'être de retour à la télévision et au cinéma sans me stresser avec un programme d'entraînement de 14 heures par jour, ou de me priver d'un vrai gâteau d'anniversaire et opter pour de la pastèque avec de la crème fouettée et des bougies parce que j'étais terrifié par un VRAI gâteau et que j'étais triste à cause d'un régime de merde. En tout cas, me voici, CRUE et VRAIE ! Et je m'aime. Et vous devriez vous aimer aussi !", conclut-elle.

Rania Hoballah