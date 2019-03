Fausse agression : la justice abandonne les poursuites contre l'acteur Jussie Smollett

Le feuilleton judiciaire a pris fin par surprise. Jussie Smollett est ressorti définitivement libre du tribunal de Chicago, mardi 26 mars, après que le bureau du procureur a abandonné l'intégralité des 16 chefs d'inculpation retenus contre lui. L'acteur de 36 ans était accusé d'avoir mis en scène sa propre agression raciste et homophobe deux mois plus tôt dans une rue du centre de la ville. Il était notamment poursuivi pour "comportement déplacé" et "dépôt de fausse plainte. Il risquait entre 1 à 3 ans de prison et 25.000 dollars d'amende.





"Après avoir examiné tous les faits et circonstances du dossier, y compris les travaux d'intérêt général déjà faits par M. Smollett dans la communauté et son accord pour abandonner sa caution à la ville de Chicago, nous estimons que ce résultat est une décision juste et une solution appropriée à cette affaire", écrit le bureau du procureur de Cook County dans un communiqué relayé par le Chicago Sun Times.