Fausse agression raciste et homophobe : l'acteur Jussie Smollett arrêté par la police de Chicago

Rien ne va plus pour Jussie Smollett. Dans un communiqué publié ce jeudi sur Twitter, le porte-parole de la police de Chicago annonce que le comédien américain âgé de 36 ans vient d'être interpellé et qu'il est actuellement interrogé par les enquêteurs dans l'affaire de la fausse agression raciste et homosexuelle qu'il aurait monté de toutes pièces.





Mercredi, après avoir examiné les preuves présentées par la police, le bureau du procureur du comté de Cook avait décidé d’inculper la star de la série "Empire" des charges criminelles de "comportement déplacé" et de "dépôt de fausse plainte". Il risque de 1 à 3 ans de prison et 25.000 dollars d’amende.