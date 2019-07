Fausse trans et vraie menteuse : l'étrange histoire de la mannequin Carissa Pinkson

Samedi dernier, Carissa Pinkston a finalement reconnu son mensonge dans une nouvelle publication Instagram : "J’ai paniqué. Je me suis dit que si je me faisais passer pour une personne trans, les choses se seraient améliorées pour moi. Mais on dirait que ça n’a fait que les empirer. Je suis vraiment désolée. Je n’ai que 20 ans. Je suis un être humain. Je fais des erreurs, mais je refuse qu’elles me définissent."