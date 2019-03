Félicité, la soeur de l'ex-One Direction Louis Tomlinson, retrouvée morte à l'âge de 18 ans

Le hashtag #RIPFizzy était parmi l'un des plus utilisés sur Twitter vendredi 15 mars. Fizzy, le surnom de la jeune Félicité Tomlinson, 18 ans, retrouvée morte dans son appartement londonien trois jours plus tôt après une possible crise cardiaque. Son frère, l'ex-chanteur des One Direction Louis Tomlinson, "est dévasté et bouleversé", rapporte The Sun, qui a fait part de la tragique nouvelle en premier.





"Une personne qui se trouvait avec l'aspirante styliste de mode et influenceuse a appelé les secours", ajoute le tabloïd qui précise que ce décès soudain est traité comme "inexpliqué" par les autorités. Une autopsie et des tests toxicologiques doivent avoir lieu pour déterminer les causes exactes de sa disparition.