Felicity Huffman, la star de "Desperate Housewives", interpellée par le FBI

"Il ne peut pas y avoir de système d'admission distinct pour les personnes aisées et (...) il ne peut pas y avoir de système judiciaire différent non plus", a déclaré lors d'une conférence de presse organisée à Boston le procureur fédéral du Massachusetts, Andrew Lelling, cité par l'AFP. L'actrice Lori Loughlin, qui incarne tante Becky dans "La Fête à la maison", a également été inculpée. Au total, 33 parents et 9 coachs des universités de USC, UCLA, Stanford, Georgetown et Yale font l'objet de poursuites.