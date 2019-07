Femmes battues et Gilets Jaunes : l'étonnant changement de registre de Patrick Sébastien

Changement de cap pour Patrick Sébastien. Ou presque. L'animateur révèle mardi au cour d'une interview à Midi Libre qu'il prépare un album acoustique de chansons à texte, à mille lieues de son image de saltimbanque. Baptisé "Entre nous", il sera composé de quatorze titres personnels et engagés. "L’image fiesta, je l’ai entretenue exprès, mais on ne peut pas me résumer à ça. J’écris tous les jours. Donc certains textes étaient prêts depuis des années. D’autres sont plus collés à l’actualité. J’ai surtout été très heureux de trouver une maison de disques qui y croyait", explique-t-il au quotidien.





Patrick Sébastien y parlera notamment d'écologie, des Gilets Jaunes, "les vrais, ceux du début, qui se sont fait voler leur combat", mais aussi des femmes battues, un sujet qui le touche particulièrement. "Je suis un vrai féministe", revendique l'artiste. "J’ai été entouré de femmes toute ma vie, et celles qui bossaient avec moi étaient mieux payées que les hommes", confie l'ex-animateur de France 2, remercié par la direction de la chaîne il y a quelques mois.