"Femmes, écoutez bien : l’amour n’est pas la violence": Melody Gardot révèle avoir été victime de violences conjugales

"Moi-même j’ai pu penser que je méritais mon sort", rajoute-t-elle avant d'en dire plus sur l'homme qui lui a fait du mal. "Il s’est perdu dans sa colère. Il a oublié que sa grande main d’homme, sur mon poignet de femme, pouvait être redoutable. De lui-même, il l’a tout de suite regretté. 'Je ne peux pas croire que j’ai fait ça'. Mais il était parti loin, sur une autre planète toute faite de colère. Je lui ai pardonné. Je lui pardonne. Pour autant, je n’aime pas l’idée que cela me soit arrivé, et je n’accepte pas que cela puisse arriver encore", conclu la chanteuse. Une prise de parole qui coïncide avec l'annonce des nouveaux chiffres de féminicides en France : d'après une étude nationale, on compte 121 femmes tuées par leur (ex)-conjoint en 2018, et 76 rien que depuis le début de l'année 2019.