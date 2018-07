Beyoncé et son maillot aux deux étoiles, Omar Sy aphone, Iris Mittenaere à Moscou... Ils ont fêté la victoire des Bleus

L'actrice Evangeline Lilly, à Paris pour la promotion du nouveau Marvel "Ant-Man et la guêpe", en a profité pour célébrer la victoire des Français. Et puis il y a notre fan numéro un insoupçonné, qui a tout de même eu un petit mot pour les nouveaux champions du monde. "Félicitations la France ! Quelle victoire inspirante et décrochée de belle manière pour l'équipe et le pays!", a tweeté Dwayne Johnson, qui avait déjà encouragé les Bleus avant leur quart de finale contre l'Uruguay. "Enorme respect pour la Croatie également. Vous reviendrez plus forts Profitez de la victoire la France !", a écrit The Rock sur Twitter