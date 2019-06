Florent Pagny publie un rare cliché de ses deux (grands) enfants Aël et Inca

Alors que Florent Pagny reste très discret sur sa vie privée et partage peu de clichés de sa famille, les internautes ont été frappés par ses traits communs avec son fils : "Un bon air de ressemblance le fiston...", "Inca ressemble à son papa en plus costaud et en plus brun", lit-on parmi les commentaires.





En 1992, le chanteur avait rencontré Azucena Caamaño lors d'un dîner avec des amis en commun. Après ce coup de foudre, l'artiste peintre et mannequin d'origine argentine et le chanteur étaient partis vivre en Patagonie, à Camarones. En 1996, ils avaient donné naissance à leur premier enfant, Inca. Trois ans plus tard naissait leur fille Aël.