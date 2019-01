Foot, pizzas et poignée de mains à l’Elysée : ce que vous ne saviez (peut-être) pas sur le rappeur MHD

A l’automne 2017, il s’envole pour l’Amérique du Nord, pour une poignée de concerts au Canada et aux Etats-Unis. Au printemps dernier, il s’est produit sur l’immense scène du festival Coachella, aux côtés de The Weeknd et Beyoncé… Avant lui, aucun rappeur n'avait connu cet honneur. Booba, Kaaris et leurs amis peuvent aller se rhabiller !





Sur les réseaux sociaux, les stars anglo-saxonnes ne cachent pas leur admiration pour le petit prince de l’afrotrap. Major Lazer l'a remixé. Madonna a posté une vidéo de son fils David en train de danser sur"A l’ouest", son duo avec Black M. Drake, lui, a posé avec le prodige frenchie à l’été 2017, alimentant la rumeur d’une collaboration qui n’a jusqu'ici pas vu le jour...