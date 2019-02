Franck Ribéry papa pour la cinquième fois

Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq… cela pourrait ressembler au score fleuve d’un match de football, mais c’est cette fois-ci le nombre d’enfants qu’il y a dans la famille Ribéry. Le footballeur français de 35 ans vient d’annoncer ce lundi 18 février la nouvelle sur les réseaux sociaux, a remarqué Voici. Sa femme Wahiba a accouché d’une petite fille. Si la grossesse avait quelque peu fuité, aucune confirmation n’avait été apportée.