Franck Dubosc, Nabilla, Manu Payet, Carla Bruni... Les people rendent hommage à Jacques Chirac

RÉACTIONS - La disparition de l'ancien président Jacques Chirac, mort ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans, émeut beaucoup de célébrités. De Franck Dubosc à Faustine Bollaert, en passant par Marina Fois, Carla Bruni ou encore Lea Salamé, de nombreux people ont publié des messages sur les réseaux sociaux.

Journaliste engagé sur la défense de l'environnement, Hugo Clément a publié une citation de Jacques Chirac datant du sommet de Johannesburg en 2002, et qui prend une résonance particulière aujourd’hui : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21ème siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d’un crime de l’humanité contre la vie".

Peu touchés par la disparition de l'ancien chef de l'Etat, Joey Starr et Booba en ont en revanche profité pour se faire remarquer en publiant des propos allant à contre-courant. "Un éléphant est mort... Tantôt escroc, tantôt clown, tantôt enc*... C’est comme si Casimir et Albator s’étaient crashés en avion le même jour mais que comme j’ai 52 ans je m'en cogne. On aurait dû le juger pour crime contre l’humanité à maintes reprises", a lancé l'ex-membre de NTM. Quant à l'ennemi juré de Kaaris, il a laissé un commentaire très classe sous une vidéo d'hommage postée par le site Brut. "Volontaire pour aller tuer des Algériens et “le bruit et l’odeur” c’est tout ce qu’on retiendra merci", a-t-il écrit.