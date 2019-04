Franck Dubosc "pas très fier" de l'un de ses plus célèbres sketchs jugé sexiste et grossophobe

"Parfois, on a l'impression que la nature s'acharne. (…) Elle était moche, elle s'appelait Sandy. Une Américaine, typique, 200 kilos. Là-bas, ils disent 350 livres, belle bibliothèque. (...) On s'est rencontrés lors d'un séminaire anti-stress en Ardèche. Il y avait plein de jolies filles... et Sandy donc. Toi, du coup, tu es Sandy, comme Sandy Kilos ?", lançait Franck Dubosc dans ce sketch. Des mots, donc, que l'humoriste regrette aujourd'hui. "J'ai la naïveté de penser que je ne suis pas quelqu’un de méchant et que quand j'écris, je ne vais pas heurter", dit-il.