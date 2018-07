François Corbier, le chanteur du Club Dorothée, est mort à 73 ans

François Corbier, de son vrai nom Alain Roux, âgé de 73 ans, a été chanteur, auteur-compositeur, poète, musicien, guitariste, animateur de télévision et comédien. Mais c’est sa carrière télévisuelle qui l’a fait connaitre du grand public. Après des années de cabaret, il avait été repéré par Jacqueline Joubert, et il avait été embauché dans l’émission Récré A2, en 1982. Il était un des personnages incontournable de la célèbre émission présentée par Dorothée. Cinq ans après, il avait suivi Dorothée et quitté Antenne 2 pour devenir l'un des coanimateurs du Club Dorothée sur TF1. Pendant dix ans, il a animé l'émission culte, toujours avec sa barbe, sa guitare et un grand sourire, faisant de lui un des personnages préférés des enfants et un des personnages incontournable de l'émission.





Après l'arrêt du Club Dorothée, la reconversion a été difficile pour lui. Il avait tourné le dos à la télévision, et se consacrait à sa passion, la musique. Dans les années 2000, il a sorti six albums et fait plusieurs tournées. Il avait retrouvé Dorothée sur la scène de l’Olympia, puis de Bercy, en 2010, et sorti en 2012 son autobiographie intitulée « Vous étiez dans Dorothée ? Non à côté".