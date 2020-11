François Hollande et Julie Gayet mettent au enchères un déjeuner avec eux

Déjeuner avec un ancien président, ça vous tente ? François Hollande et sa compagne Julie Gayet ont accepté de participer à une vente aux enchères au profit de la Fondation GoodPlanet, qui œuvre pour la sauvegarde de la planète. Le couple, très discret sur sa relation, a répondu présent à l'appel de Yann Arthus-Bertrand qui a demandé à une centaine de ses célèbres amis de se mobiliser pour un événement qui se déroulera en ligne du 28 novembre au 6 décembre 2020 sur Drouot Digital avec l’aide de Christie’s.

"Deux personnalités d’exception, François Hollande et Julie Gayet, vous proposent de partager un déjeuner avec eux au sein du premier restaurant de cuisine du monde des cuisiniers réfugiés du monde entier…un repas qui vous fera voyager grâce aux talents de ces chefs réfugiés et aux anecdotes que vous racontera le couple phare formé par l’ancien président de la République et la célèbre actrice et réalisatrice", explique le site.