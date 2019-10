"Friends" : 3 ex-héros de la série ravissent les fans avec un rare selfie

NOSTALGIE - Courteney Cox a dévoilé sur Instagram une photo de ses retrouvailles avec deux de ses anciens acolytes de la série. Un selfie qui enthousiasme les fans.

Monica, Rachel et Joey sur une même photo souvenir, plus de 15 ans après leur séparation télévisuelle. Courteney Cox a réalisé dimanche le rêve de millions de fans de la mythique série "Friends" en partageant un selfie avec ses deux anciens acolytes Jennifer Aniston et Matt LeBlanc.

Publiée sur Instagram, la photo a été likée par plus de 2 million d’internautes, ravis de voir une partie du groupe d'amis de nouveau réunie et espérant, au regard des nombreux commentaires, y voir le signe d’un prochain reboot de la sitcom américaine. Si Courteney Cox et Jennifer Aniston, très amies dans la vie, s'affichent régulièrement ensemble, c'est en effet la première fois qu'elles le font avec l'ancien interprète de Joey, aujourd'hui âgé de 52 ans. "Une soirée rare que j'ai adorée", a écrit Courteney Cox en légende.