VIDÉO - Gad Elmaleh à nouveau accusé de plagiat par CopyComic

Sur 13 minutes, ce sont 14 sketchs de l'humoriste français qui sont décortiqués et comparés à d'autres. De quoi faire surgir de troublantes ressemblances entre les mots de Gad Elmaleh et ceux de comiques américains (George Carlin, Steven Wright), québécois (Martin Matte) ou encore français (Dany Boon, Titoff, Dieudonné). Les spectacles concernés vont de "L'Autre c'est moi" en 2005 à "American Dream", le stand up tout en anglais que Gad Elmaleh a enregistré pour Netflix. "Ben" n'a d'ailleurs pas hésité à interpeller la plateforme de streaming sur Twitter.