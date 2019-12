Gad Elmaleh de retour sur scène en 2020 après les accusations de plagiat

La vidéo a suscité de nombreuses réactions positives sur Instagram. Côté célébrités, l’artiste Arielle Dombasle s’est enthousiasmé d’un "Bonjour le joyeux Gad est de retour !!". Au niveau des fans anonymes de Gad Elmaleh, le retour de leur idole était aussi attendu malgré la controverse de plagiat. "Tu nous as manqué !! Heureuse d’entendre cela", "C’est génial ça", ou encore "Miss you too [vous nous avez aussi manqué]! Hâte de vous retrouver en France !" sont les exemples de commentaires laissés sous la publication du comique.

Un calendrier qui va changer le héros de la série "Huge in France" de son actualité, lui qui est depuis des mois au centre d'accusations de plagiat. Accusations formulées par le youtubeur CopyComic. Face à l'ampleur de la polémique, l'artiste comique s'était d'abord contenté de répliquer sous les traits de son personnage Chouchou : "Qu'ils aillent tous se faire bien... cajoler", avait-il dit dans une vidéo, esquivant le sujet.

Il a fini par briser le silence en septembre dans les pages du Parisien, reconnaissant "une partie de vrai" dans ces attaques qui ont mis un coup de projecteur sur les pratiques pas toujours reluisantes dans le milieu concurrentiel du stand-up. Si c'était à refaire, "je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse". "J'ai des rapports avec ceux dont je me suis inspiré, aucun ne s'est jamais plaint", affirmait-il, en référence, par exemple, à l'Américain Jerry Seinfeld. Une enquête de Society, publiée en juillet 2019, avait pourtant mis en cause de manière plus sérieuse et grave le comédien, l'accusant notamment d'aller faire son "marché" dans des cabarets ou café-concerts, où de jeunes comiques testent leur matériel.

Après l'Hexagone, Gad Elmaleh se produira également à Genève le 15 décembre 2020 et à Bruxelles le 6 février 2021.