Accusations de plagiat : une enquête de "Society" accable à nouveau Gad Elmaleh

L'enquête s'intéresse également aux grands noms de l'humour américain tels que George Carlin, Steven Wright ou encore Dave Chappelle, ou encore aux Canadiens Martin Petit et Louis-José Houde. Selon CopyComic, George Carlin aurait notamment été plagié par le comique français. Ce dernier s'était moqué des gens qui utilisaient l'expression "more than happy" et se demandait comment on pouvait "être plus qu'heureux". Or George Carlin faisait rire avec le même sketch avant lui.





Society a retrouvé sa fille qui n'hésite pas à accuser Gad Elmaleh et parle en l'honneur de son père, décédé en 2008 : "Mon père a mis tellement d’énergie et de temps dans son travail ! Et que ce monsieur fasse ça parce qu’il est simplement paresseux, c’est rageant. C’est du vol !", témoigne Kelly Carlin. Elle confie qu'elle ne connaissait pas Gad Elmaleh avant de recevoir un mail de CopyComic. Le magazine souligne également que l'image des humoristes français en général s'est détériorée aux États-Unis depuis le début de l'affaire. Certains gérants de Comedy club refusent ainsi leurs scènes aux "frenchies".





En fin d'après-midi, Gad Elmaleh n'avait pas répondu à l'article de Society.