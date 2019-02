"Game of Thrones" : qui veut voir la saison 8 en avant-première avec Emilia Clarke ?

C'est "pour la bonne cause" que l'héroïne de la série "Game of Thrones" propose à ses fans de participer à une campagne de dons. Dans une vidéo, Emilia Clarke explique la contrepartie : il suffit de donner un coup de pouce financier sur une plateforme en ligne, et un des participants, tiré au sort, sera convié à marcher à ses côtés sur le red carpet le soir de la projection en avant-première de la dernière saison de la saga.





"Je m'associe à Omaze pour vous offrir, à vous et un ami, la possibilité d'être mes invités VIP à la première de la saison 8. Vous marcherez sur le tapis rouge, nous partagerons un toast à l'after-party exclusive d'HBO (...) et bien sûr, vous verrez le début de la saison finale avant tout le monde."