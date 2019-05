Game of Thrones : Kit Harington, alias Jon Snow, en cure de désintox depuis la fin de la série

Depuis environ un mois, Kit Harington, alias Jon Snow dans Game of Thrones (GOT), est hospitalisé dans une clinique pour "des problèmes de stress et d’épuisement, ainsi que pour l'alcool". Le média Page 6, rapporte que son traitement comprend un coaching psychologique et une thérapie comportementale pour lutter contre les émotions négatives. Cette clinique, privée, se situe dans le Connecticut. L'an dernier, elle a notamment accueilli la chanteuse Selena Gomez. Les tarifs tournent aux alentours de 100.000 euros par mois.





L'acteur vivrait très mal la fin de la série qui l'a fait connaître, Game of Thrones. Une source proche de l'acteur a ainsi déclaré au New York Post : “Il s'est rendu compte que ça y est, c'est la fin. Ils avaient travaillé tellement dur pendant tant d'années. Il s'est demandé : 'Et après?'"





"Cette dernière saison semble avoir été écrite pour nous casser", avait confié l'acteur il y a quelques mois à GQ Australia. "Je ne sais pas si à la fin de la série nous pleurions parce que nous étions malheureux de savoir que c'était la fin ou parce que nous étions complètement épuisés. Nous avons été privés de sommeil. C'était comme si l'on vouloir nous faire dire : 'Ok, maintenant j'en ai marre de tout ça'."