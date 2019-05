Game of Thrones : Kit Harington, alias Jon Snow, est en cure de désintox depuis la fin de la série

Depuis la fin de la série, Kit Harington, alias Jon Snow dans Game of Thrones (GOT), est hospitalisé dans une clinique pour "des problèmes de stress et d’épuisement, ainsi que pour l'alcool". Le média Page 6, rapporte que son traitement comprend un coaching psychologique et une thérapie comportementale pour lutter contre les émotions négatives.





"Cette dernière saison semble avoir été écrite pour nous casser", avait-il confié à GQ Australia. "Je ne sais pas si à la fin de la série nous pleurions parce que nous étions malheureux de savoir que c'était la fin ou parce que nous étions complètement épuisés. Nous avons été privés de sommeil. C'était comme si l'on vouloir nous faire dire : 'Ok, maintenant j'en ai marre de tout ça'."