Sophie Turner de "Game of Thrones" dévoile sa sublime robe de mariée

Ils se sont dit deux fois oui. Après leur mariage civil qui s'est déroulé en petit comité le 1er mai dernier à Las Vegas, Sophie Turner et Joe Jonas ont remis ça le 29 juin au cours d'une cérémonie religieuse, mais en France cette fois-ci. La star de "Game of Thrones" et le chanteur du groupe Jonas Brothers ont choisi le Château de Tourreau, une sublime propriété sur la commune de Sarrians dans le Vaucluse pour abriter une cérémonie très discrète à laquelle 200 proches étaient conviés.





"Ils ont tous les deux pleuré au moment de prononcer leurs vœux. Tout le monde s'est levé et a applaudi. Ils avaient de larges sourires quand ils sont partis. C'était une cérémonie émouvante", a confié un invité à E! News.