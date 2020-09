"Game of Thrones" : Rose Leslie et Kit Harington attendent leur premier enfant

Baby is coming. Rose Leslie et Kit Harington, attendent leur premier enfant. En couple depuis 9 ans, les interprètes de Ygritte et Jon Snow dans Game of Thrones, vont bientôt pouponner. Contrairement à la majorité des célébrités, ils n'ont pas choisi de faire de grande annonce officielle. La comédienne âgée de 33 ans a profité d'une séance photo avec le magazine anglais Make pour dévoiler son ventre rond.

"Avec Rose, nous avons discuté de son prochain rôle dans Mort sur le Nil, de son expérience durant le confinement et plus encore. Peu de gens peuvent porter une robe logue en soie longue Stella McCartney et tenir une séance photo de mode tout en étant enceinte, mais Rose n'a montré aucun signe de fatigue lors de notre séance de mode exclusive pour le dernier numéro de Make", a expliqué le magazine en légende d'une photo en noir et blanc où on peut voir la comédienne de profil, le sourire aux lèvres.