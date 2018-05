Une garden party à Buckingham pour la première sortie officielle du couple Meghan-Harry

Alors que tous les admirateurs de la famille royale britannique n’attendent qu’une chose, en savoir plus sur le voyage de noce des nouveaux époux, Harry et Meghan ont pris part à cette garden party destinée à célébrer les activités du prince Charles, qui aura 70 ans le 14 novembre prochain, en faveur des associations caritatives. A cette occasion, au côté de son père, de Camilla Parker Bowles et de Meghan, le prince Harry a prononcé un discours pour vanter les mérites de l’héritier du trône. "Son enthousiasme et son énergie sont vraiment contagieux", a notamment déclaré le prince Harry.