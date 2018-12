Gel des royalties de Johnny : la justice va trancher sur la demande de Laura Smet et David Hallyday

La guerre dure depuis plus d'un an. Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017, mais la question de son héritage n'est toujours pas résolue. Deux clans s'opposent, avec d'un côté Laura Smet et David Hallyday, les enfants du chanteur, qui demandent la suspension des royalties générées par la vente de l'album "Mon pays c'est l'amour", et de l'autre sa veuve. Depuis sa sortie, l'opus posthume bat tous les records.