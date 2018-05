La femme d'Harvey Weinstein parle pour la première fois : "Une partie de moi était terriblement naïve"

"C'est ce qui rend tout ça si incroyablement douloureux : j'avais ce que je croyais être un mariage heureux. J'aimais ma vie (...) Il était mon ami et mon confident et me soutenait". Aujourd'hui en instance de divorce, elle refuse de se voir comme une victime, plutôt comme "une femme dans une situation merdique, ça n'est pas unique". Après avoir fui New York pour Los Angeles, puis Londres, elle est restée cloîtrée cinq mois durant. Elle est devenue amie de Huma Abedin, l'ex-conseillère de Hillary Clinton dont le mari et parlementaire américain Anthony Weiner a vu sa carrière brisée par des échanges lubriques sur les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui en prison.