Gigi Hadid et Zayn Malik sont parents d'une petite fille

Ils sont aux anges. Gigi Hadid et Zayn Malik ont accueilli leur premier enfant ce week-end. C'est le papa qui a annoncé la grande nouvelle dans la soirée du mercredi 23 septembre sur Instagram. "Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. Tenter de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l'entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu'elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble", a réagi le jeune papa en légende d'une photo en noir et blanc où on peut voir le bébé lui tenir un de ses doigts tatoués.

Gigi Hadid a également confirmé de son côté l'arrivée de son premier enfant dont le prénom n'a pas été dévoilé. "Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux", a-t-elle expliqué en publiant également un cliché en noir et blanc des petits doigts du bébé.