Gilets jaunes : Franck Dubosc reconnaît "une énorme erreur" après avoir critiqué le mouvement

Franck Dubosc a expliqué avoir été dépassé par tous les messages reçus depuis sa première vidéo, certains le critiquant déjà en l’accusant d’opportunisme, d'autres assurant qu'ils ne viendraient plus jamais le voir en spectacle. "J’ai pas l’habitude de ça, je suis juste un clown, on me dit 'je t’aime bien', 'tu me fais rire' ou 'tu me fais pas rire'. Je me suis dit 'mais qu’est-ce que j’ai fait, pourquoi j’ai fait ça'."





L’humoriste, actuellement en spectacle, a alors revêtu un gilet jaune, pour redire son soutien au mouvement : "En porte-parole je n’ai pas les épaules, je vous desservirai. Mais en soutien, volontiers", a-t-il déclaré, rappelant ses origines modestes.