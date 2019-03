Francis Lalanne rejeté par la Gendarmerie nationale ? Le chanteur n’est pas d’accord

Francis Lalanne ne renonce pas. Vendredi matin, la station RTL annonçait que le chanteur, qui souhaitait rejoindre la réserve de la Gendarmerie nationale, s’était vu opposer une fin de non-recevoir. Il s'agirait plutôt finalement d'un report, assure le chanteur. La cause ? Ses déclarations fracassantes à l’encontre du gouvernement depuis qu’il a pris fait et cause pour le mouvement des Gilets jaunes.





Dans un communiqué publié sur Twitter, en fin de journée, l’interprète de "Fais-moi, l’amour pas la guerre", a démenti ce "prétendu refus" et a apporté "une mise au point". Rappelant qu’il n’avait pas son service militaire, il explique avoir été bouleversé par la disparition du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le 24 mars 2018, tué après avoir pris la place d'une femme lors de la prise d'otages dans un supermarché à Trèbes (Aude).