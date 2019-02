Gilets jaunes : Gérard Darmon se moque de Franck Dubosc et le traite de "bouffon"

Des propos qui avaient provoqué la colère des réseaux sociaux. Et dont l’auteur était venu ensuite s’excuser sur le plateau de TPMP : "Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et puis j'ai reçu ces messages de haine, évidemment c'était pas des Gilets jaunes, je me suis trouvé affaibli, j'ai pas l'habitude, du coup je me suis dit 'mais qu'est-ce que j'ai fait ?", s’était-il justifié face à l'équipe de Cyril Hanouna.