VIDÉO - Homonymie, trottinettes électriques et Penélope Cruz : l'interview "Ça matche ou pas ?" de Grégory Montel

Et les Gilets Jaunes ? "Je sais que c'est bien de dire que ça matche avec les Gilets jaunes parce que ça fait populaire, mais je n'ai pas été saisi par les revendications de ce groupe-là. Je pense qu'on peut revendiquer autre chose dans la vie que la baisse du carburant", estime le comédien, par ailleurs fan de Penélope Cruz. "C'est la plus belle femme du monde ! Et puis je l'ai revue récemment au cinéma… En fait, je ne suis absolument pas objectif".